Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Nachmittag zu einer Auseinandersetzung in Reinickendorf alarmiert. Am S-Bahnhof Alt-Reinickendorf trafen sie auf mehrere aufgeregte Männer und Frauen sowie einen ihrer Kollegen außer Dienst.

Eine Polizeisprecherin: „Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll sich ein 26-jähriger Polizist außer Dienst mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in seinem Auto in der Teichstraße befunden haben, als eine 53-jährige Frau an dieses herangetreten sein soll, um sich rassistisch gegenüber der Familie zu äußern.“

Mit Desinfektionsspray besprüht

Als der 26 Jahre alte Mann aus dem Fahrzeug ausstieg, um diese zur Rede zu stellen, soll diese weggelaufen sein und „ihn bei seiner Verfolgung mit Desinfektionsspray besprüht haben“, so die Polizeisprecherin weiter.

Die 53 Jahre alte Frau sagte den alarmierten Polizisten, dass dem Geschehen „eine exhibitionistische Handlung durch den 26-Jährigen“ vorausgegangen sei. Insgesamt wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie eine wegen Exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Die Ermittlungen führt nun der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.