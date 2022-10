Aus Überforderung: Berliner Rentner soll Ehefrau getötet haben – Anklage 

Was als Urlaubsbekanntschaft im Jahr 1982 begann, endete 2022 tödlich in Berlin-Spandau. Gegen einen 78-Jährigen, der am 22. Mai seine 79 Jahre alte Ehefrau in Spandau getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Berlin nun Anklage wegen Totschlags erhoben. Der Fall wird am Landgericht Berlin verhandelt, wie die Behörde mitteilt.

Obwohl sich der Mann und die Norwegerin seit dem zufälligen ersten Zusammentreffen im Zypern-Urlaub nur zweimal gesehen hatten, heirateten sie noch 1982 und zogen ein Jahr später gemeinsam nach Berlin. Zwei Jahre später wurde die gemeinsame Tochter geboren.

Mann wollte nach dem Tod seiner Frau Suizid begehen

Der Gesundheitszustand der 79-Jährigen allerdings verschlechterte sich in den letzten Jahren zunehmend, sie wurde bettlägerig und pflegebedürftig. Ihr Ehemann soll sich jahrelang um sie gekümmert, in den letzten Monaten aber damit überfordert gefühlt haben. Der Mann soll noch die gemeinsamen Angelegenheiten geregelt und dann seine Frau erstickt haben.

Danach soll er, damit Rettungskräfte ungehindert hineinkommen, die Wohnungstür geöffnet haben, bevor er schließlich über das Balkongeländer des Mehrfamilienhauses sprang, um sich selbst zu töten. Dies allerdings misslang ihm, er konnte durch die herbeigerufenen Rettungskräfte gerettet werden.