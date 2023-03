Berliner Ring: Mercedes-Fahrer stirbt bei Unfall

Auf dem Berliner Ring hat sich am Freitagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 54-jähriger Autofahrer krachte ungebremst gegen einen Brückenpfeiler.

Ein 54-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Unfall auf dem Berliner Ring verstorben. Wie die B.Z. unter Berufung auf die Polizei berichtet, kam der Fahrer erst von der Straße ab und krachte auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mühlenbeck und Summt ungebremst in einen Brückenpfeiler der A10.

Der Mann wurde in dem völlig zerstörten Wrack eingeklemmt. Der Mercedesfahrer wurde noch lebend geborgen. Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er diesen noch am Unfallort erlag. Wenig später fuhr nach Angaben der Polizei ein 55 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf Trümmerteile des Unfallautos. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar. Die Straße wurde mehrere Stunden lang gesperrt.