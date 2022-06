Die Ringbahn ist in dieser Woche wegen Baumaßnahmen in beide Richtungen zwischen Halensee und Westend unterbrochen. Zwischen 22 Uhr und 1:30 Uhr müssen Fahrgäste der S41 und S42 auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen, wenn sie die Strecke nutzen wollen. Das teilte die Berliner S-Bahn mit. Die Einschränkungen gelten für die Nächte bis zum Wochenende. Doch es sind nicht die einzigen.

Auch zwischen dem S-Bahnhof Hermannstraße und S-Bahnhof Südkreuz ist der Verkehr auf der Ringbahn verändert. Fahrgäste müssen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in beiden Fahrtrichtungen in Südkreuz umsteigen, heißt es in der Fahrplanunterkunft.

Komplett ausfallen wird wegen der Baumaßnahmen bis Freitag der Verkehr auf der Linie S46. Auch diese Fahrplanänderung gilt nachts zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr. Fahrgäste werden gebeten zwischen Tempelhof und Halensee die Züge der Linien S41 und S42 zu nutzen.