Bauarbeiten bei der Berliner S-Bahn: Auf diesen Linien drohen Einschränkungen

Auf den Strecken von mehreren Berliner S-Bahn-Linien wird derzeit gebaut. Die Arbeiten auf der Linie S1 und S8 zwischen Frohnau/Blankenburg und Birkenwerder/Oranienburg dauern bereits seit dem 12. Juli an und gehen noch bis zum 14. August.

Zwischen Frohnau und Oranienburg fährt der Bus S1X als Ersatzverkehr. Dieser Bus hält jedoch nicht an den S-Bahnhöfen Hohen Neuendorf, Birkenwerder und Borgsdorf. Der Bus S1A fährt zwischen Frohnau und Oranienburg. In den Nächten bis zum neunten, bzw. zehnten August (Mittwoch/Donnerstag) wird der Bus S1A zwischen Waidmannslust und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg verlängert. Der Bus S8 verkehrt zwischen Pankow-Heinersdorf und Birkenwerder. Dieser Bus hält nicht direkt am S-Bahnhof Blankenburg.

Bauinfo - #S5: Seit heute (07.08.) ca. 4:00 Uhr verkehrt die Linie wieder zwischen #Strausberg_Nord und #Westkreuz, aber ohne Halt in #Hegermühle. Von und nach Hegermühle bitte den Ersatzverkehr mit Bussen nutzen. Ausführliche Infos: https://t.co/ncMwUWyiEP pic.twitter.com/9XYceFgAfU — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 7, 2023

S-Bahn Berlin: Arbeiten auf der Linie S7

Zudem beginnen am frühen Montagmorgen Arbeiten auf der Linie S7. Bis zum 14. August – ca. 1.30 Uhr - hält die S-Bahn nicht an der Station Hegermühle. Fahrgäste von beziehungsweise mit dem Fahrtziel S-Bahnhof Hegermühle werden gebeten, den Ersatzverkehr mit Bussen (Bus S5) zu nutzen. Dieser verkehrt zwischen Strausberg Stadt und Hegermühle sowie Hegermühle und Strausberg.