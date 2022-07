Die Verantwortlichen der Berliner S-Bahn sind „betrübt“, wie sie auf Twitter mitteilen. Denn einige Fahrgäste halten sich nicht an die Verordnung zum Tragen einer FFP2-Maske.

Der S-Bahn sind jedoch die Hände gebunden. Auf Twitter schreibt sie: „Jedoch ist der Einsatz von Sicherheitspersonal nicht flächendeckend möglich.“

Wieder mehr Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern

Hallo, Ihr Lieben. Es betrübt uns, öfter zu lesen, dass einige Fahrgäste sich nicht an die Verordung zum Tragen einer FFP2 Maske in den öffentlichen Verkehsmitteln halten. Jedoch ist der Einsatz von Sicherheitspersonalen leider nicht flächendeckend möglich. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) July 22, 2022

Politiker und Experten mahnen immer wieder: Die Pandemie sei nicht vorbei. Der Senat hatte sich am Donnerstag wieder dafür ausgesprochen, die Corona-Regeln einzuhalten. Dazu gehöre, sich in größeren Gruppen möglichst nur draußen zu treffen, in Innenräumen mit mehreren Personen möglichst Maske zu tragen, solange es nicht um das eigene Zuhause gehe, und sich vor Treffen mit vulnerablen Personen wie älteren oder vorerkrankten Menschen zu testen.

Hintergrund seien die spürbar gestiegenen Zahlen von Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern, sagte eine Sprecherin.