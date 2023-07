Berliner S-Bahn: Fünf Linien ab Mitte Juli unterbrochen – Ringbahn betroffen

Bauarbeiten an mehreren Linien der Berliner S-Bahn werden in den kommenden Wochen für Einschränkungen im Bahnverkehr sorgen. Diese Linien sind betroffen.

Unterwegs auf dem Ring: Vor der Kulisse der Swinemünder Brücke in Wedding fährt eine neue S-Bahn in den Bahnhof Gesundbrunnen ein.

Sven Heinemann

Die Berliner S-Bahn soll in den kommenden vier Wochen auf mehreren Bahnstrecken modernisiert werden. Gebaut wird vor allem am nördlichen und östlichen Stadtrand, wie die Berliner S-Bahn am Dienstag mitteilte. Auch Abschnitte der Ringbahn sind betroffen. Die nötigen Bauarbeiten dafür sind schon lange in Planung.

Gebaut wird unter anderem auf der Linie S8 zwischen Blankenburg und Birkenwerder (12. Juli bis 14. August), auf der Linie S1 zwischen Frohnau und Oranienburg (14. Juli bis 14. August) und auf der Linie S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord (17. Juli bis 7. August).

S-Bahn Berlin: Einschränkungen auf dem Ring bis Mitte August

Außerdem kommt es zu Einschränkungen auf der Ringbahn. Unter anderem wird der Abschnitt zwischen Hermannstraße und Halensee vom 14. bis 17. Juli gesperrt. Die Strecke zwischen Baumschulenweg/Treptower Park und Tempelhof wird vom 21. Juli bis 24. Juli nicht befahren. Gesperrt sind auch die Strecken zwischen den Haltestellen Baumschulenweg und Warschauer Straße (28. Juli bis 7. August) sowie zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen (11. August bis 14. August).

Auf den Strecken will die S-Bahn die Leit- und Sicherungstechnik modernisieren sowie elektronische Stellwerke bauen. In den meisten Fällen wird über den Zeitraum der Sperrung ein Bus-Ersatzverkehr angeboten.