Berliner S-Bahn: Ringbahn am Donnerstag nach Kabelbrand unterbrochen

Die Strecke zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen ist seit Mittwochabend unterbrochen. Die Störung zieht sich bis in den Donnerstagmorgen. Das müssen Fahrgäste wissen.

Fahrgäste der Berliner Ringbahn müssen sich auch am Donnerstagmorgen auf Unterbrechungen einstellen. Wie die S-Bahn auf Twitter mitteilt, ist die Strecke zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen nach einem Kabelbrand am Mittwoch im Bereich Wedding unterbrochen. Der Kabelbrand sei durch Vandalismus entstanden, hieß es. Betroffen sind die Linien S41 und S42.

Die Linien S41 und S42 fahren nur im 10 Minuten Takt. Als Umfahrungsmöglichkeiten können zwischen Wedding und Westhafen die U-Bahnlinien U6 und U9 mit Umsteigen am U-Bhf. Leopoldplatz genutzt werden. Zwischen Wedding und Beusselstraße kann auf die U-Bahnlinie U6 und die Buslinie 106 mit Umsteigen am U-Bhf. Seestraße ausgewichen werden. Zur weiträumigen Umfahrung zwischen Gesundbrunnen und Westkreuz können die S-Bahnlinien S1, S2, S25, S26 sowie S3, S5, S7, S9 mit Umsteigen am S+U-Bhf. Friedrichstraße genutzt werden.