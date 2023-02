Bis zum Vorentscheid am 3. März sind es nur noch wenige Tage. Will Church hofft, dass bis dahin noch einige für ihn stimmen.

Berliner Sänger Will Church will für Deutschland zum ESC fahren

Der Berliner Sänger Will Church nimmt beim deutschen ESC-Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ am 3. März teil. Mit seinem Lied „Hold On“ will der 28-Jährige Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Der Sänger wurde durch seinen Auftritt bei der Sendung „The Voice of Germany“ im Jahr 2021 bekannt, er schaffte es bis kurz vor das Halbfinale.

Abstimmung für ESC-Vorentscheid läuft bis zum 3. März

Im Gespräch mit der B.Z. erzählt Will Church, was ihn bewegt hat, am ESC teilzunehmen. „Als Teenager hat Lena Meyer-Landrut mir gezeigt, nichts ist unmöglich“, so der Sänger. Er habe sich via TikTok Ende November beworben – mit Erfolg. Trotzdem hoffe er, dass seine Fangemeinde noch wachse. „Von allen Kandidaten habe ich die kleinste Community. Ich brauche jede Unterstützung“, sagt Will Church.

Bis zum 3. März kann auf der Seite des ESC für Will Church abgestimmt werden. 50 Prozent machen am Ende das Onlinevoting und die Anrufer aus, über die anderen 50 Prozent entscheidet eine Jury. Als Kandidat steht auch der Schlagersänger Ikke Hüftgold zur Auswahl.

Der 67. Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr in Liverpool in England ausgerichtet. Das Finale wird am 13. Mai ab 21 Uhr ausgestrahlt. 2022 gewann die Ukraine mit dem Kalush Orchestra. Wegen des andauernden Krieges in der Ukraine springt Großbritannien als Gastgeberland ein.