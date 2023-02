Berliner Schauspieler Jannik Schümann wirbt für Klima-Volksentscheid 

Jannik Schümann bittet seine Follower in einem Statement auf Instagram, beim Volksentscheid am 26. März mit „Ja“ zu stimmen.

Mit einem Statement auf Instagram hat der Berliner Schauspieler Jannik Schümann für den Volkentscheid „Berlin 2030 Klimaneutral“ geworben. Die Abstimmung findet am 26. März statt. Schümann bat seine Follower darum, wählen zu gehen.

„Es ist möglich, dass wir es schaffen“, so der Schauspieler. Doch es bräuchte viele Stimmen. „Deswegen müssen alle von euch Briefwahl beantragen oder wählen gehen. Gemeinsam schaffen wir das“, so Schümann weiter.

Am 26. März können die Berlinerinnen und Berliner über ein Gesetz entscheiden, nach dem ihre Stadt bereits 2030 klimaneutral werden soll. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bei dem Volksentscheid die nötige Zustimmung bekommen“, sagte Michaela Zimmermann vom Bündnis Klimaneustart Berlin. „Beim Volksentscheid am 26. März brauchen wir rund 613.000 Ja-Stimmen“, so die Sprecherin Rabea Koss.

Jannik Schümann war zuletzt in der RTL-Serie „Sisi“ zu sehen, in der er die männliche Hauptrolle des österreich-ungarischen Kaisers Franz Joseph I. spielt.