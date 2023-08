Ein Drittel der Drittklässler in Berlin kann kaum lesen und rechnen. Das geht aus den Auswertungen der Vergleichsarbeiten hervor, die im vergangenen Schuljahr in der dritten Jahrgangsstufe geschrieben wurden. So teilte am Mittwoch die Bildungsverwaltung nach einem entsprechenden Tagesspiegel-Bericht mit, dass in Deutsch-Lesen knapp 35 Prozent der Berliner Schüler nicht die Mindestanforderungen erfüllen. In Deutsch-Sprachgebrauch waren es sogar 46 Prozent. In Mathematik erreichten 37 Prozent nicht das Mindestniveau.

Ebenfalls hochproblematisch stellen sich die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten in der achten Klassenstufe dar. Hierbei gelang es 61 Prozent der Schüler nicht, simpelste Aufgaben in Deutsch im Zusammenhang mit Lesen zu lösen. In Mathematik kamen 77 Prozent beim Thema Messen und 65 Prozent beim Thema funktionaler Zusammenhang nicht auf Mindeststandards. An den Gymnasien fielen die Ergebnisse laut Bildungsverwaltung etwas positiver aus.

„Diese Ergebnisse sind für mich nicht hinnehmbar“, erklärte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) zu den Vera 3 und Vera 8 genannten, in allen Ländern regelmäßig erhobenen Vergleichstests. „Mir ist es ein Anliegen, die Vera-Daten künftig intensiver und auch schulscharf auszuwerten. Ziel muss es zukünftig sein, mit diesen Daten an den Schulen perspektivisch für eine qualitative Unterrichtsentwicklung zu sorgen.“