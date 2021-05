Berlin - Die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen gibt es in Berlin am Mittwoch, aber der Senat will schon weiter in die Zukunft blicken. Bei seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) berät er darüber, welche nächsten Schritte möglich sind.

Der harte Corona-Lockdown ist ab Mittwoch passé. Zur Diskussion für die Zeit danach steht ein Stufenplan für weitere Lockerungen. Wie der Tagesspiegel schreibt, sollen laut Stufenplan nach dem 19. Mai Öffnungen in 14-Tage-Schritten erfolgen.

Ab Mittwoch wird die Notbremse aufgehoben, die Ausgangssperre fällt weg, die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Es gilt die Obergrenze von fünf Personen aus zwei Haushalten, drinnen wie draußen. Museen und Gedenkstätten öffnen. Stadtrundfahrten und Schiffsrundfahrten sind für Touristen wieder möglich. Ab Mittwoch fällt die Terminbuchung für den Einzelhandel in Berlin weg. Unter freiem Himmel sind Kulturveranstaltungen von bis zu 250 Personen erlaubt.

Ab 18. Juni: Konzerte für bis zu 1000 Menschen erlaubt

Freitag öffnet dann endlich die Außengastronomie, die ersten Freibäder machen auf. Sport in Gruppen ist im Freien wieder möglich (Erwachsene zehn Person, Kinder 20 Personen). Für die Gastronomie ist keine Sperrstunde geplant.

Ab dem 4. Juni sollen Fitnessstudios, Hotels und Pensionen, Tierparks und Zoos unter Corona-Auflagen aufmachen dürfen. Tagungen und Kongresse mit bis zu 250 Menschen sind unter Corona-Bedingungen möglich.

Kontaktbeschränkungen werden im Juni weiter gelockert

Der Stufenplan sieht auch vor, dass ab dem 18. Juni Konzerte Konzerte mit bis zu 1000 Personen im Freien möglich sind. Die Kontaktbeschränkungen werden laut Stufenplan ab Mitte Juni gelockert: Drinnen dürfen sich dann zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Im Freien fällt die Personenobergrenze. Aber: Nur drei Haushalte dürfen sich dann treffen.