Berliner Senat berät über Gesetz zur Lehrerverbeamtung Der Berliner Senat will am Dienstag ein Gesetz zur Lehrerverbeamtung auf den Weg bringen. Die Verbeamtung soll somit auch in einem späteren Alter möglich sein.

Berlin kehrt zu Verbeamtung zurück.

Berlin -Der Berliner Senat will am Dienstag ein Gesetz zur Lehrerverbeamtung auf den Weg bringen. Das Gesetz soll angestellten Lehrerinnen und Lehrern bis zur Vollendung des 52. Lebensjahres einen Wechsel in den Beamtenstatus ermöglichen.