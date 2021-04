Berlin - Der Senat hat am Dienstag auch die Corona-Regeln für die Schulen in Berlin angepasst. Das teilte die Senatsverwaltung von Senatorin Sandra Scheeres (SPD) mit. Bundestag und Bundesrat hatten schon eine Änderung des Infektionsschutzgesetz beschlossen und somit eine Bundes-Notbremse vereinbart. Die Regeln an Schulen in Berlin sollen sogar etwas über die Notbremse hinausgehen.

1. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz muss sämtliches Personal, das an den Schulen mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt ist, zweimal in der Woche getestet werden. Das gilt auch für Schulpersonal, das in der Notbetreuung eingesetzt ist. Die Tests sollen zu Hause oder in den Lerneinrichtungen erfolgen. Die rechtliche Grundlage dafür soll angepasst werden.

2. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 eine Notbetreuung angeboten. Diese können laut Senat Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen ohne andere Möglichkeit der Betreuung sowie Kinder von Alleinerziehenden nutzen. Die Notbetreuung wird auch für sozial benachteiligte Schüler sowie für jene, bei denen das Erreichen der Bildungsziele gefährdet ist, angeboten. Ebenso für Kinder von Alleinerziehenden.