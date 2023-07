Berliner Senat beschließt Haushaltsentwurf für 2024 und 2025

Der schwarz-rote Berliner Senat hat am Dienstag den Entwurf für den Landeshaushalt für 2024 und 2025 beschlossen. Der Etatplan umfasst sogenannte bereinigte Ausgaben: So sollen 38,63 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 39,87 Milliarden Euro im Jahr 2025 veranschlagt werden, wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und weitere Regierungsmitglieder mitteilten. Das Haushaltsvolumen für das laufende Jahr 2023 beläuft sich im Vergleich bei 37,75 Milliarden Euro.

„Es ist ein Chancenhaushalt und es ist ein Zukunftshaushalt“, sagte Wegner bei der Vorstellung des Zahlenwerks. Der Senat setze klare Schwerpunkte für bessere Bildung, für mehr Sicherheit in Berlin durch mehr Investitionen in Polizei und Feuerwehr, für eine starke Wirtschaft und für mehr soziale Sicherheit. Im Spätsommer und Herbst wird der Etatentwurf in den Ausschüssen des Abgeordnetenhauses weiter beraten. Voraussichtlich im Dezember soll er dann vom Parlament beschlossen werden.

Berliner Senat plant keine finanziellen Einschnitte beim Radwegebau

Beim Ausbau der Radwege in der Stadt sind keine finanziellen Kürzungen geplant. Die dafür im Haushaltsentwurf für 2024 und 2025 vorgesehenen Mittelansätze - zusammen rund 59,1 Millionen Euro - blieben im Vergleich zum Doppelhaushalt 2022/2023 faktisch auf gleichem Niveau, sagte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des Senatsentwurfs für den Landesetat. Gegenüber den zuletzt tatsächlich ausgegebenen Mitteln sei sogar ein deutlicher Aufwuchs geplant.

Nach seinen Angaben sollen 2024 etwa 29,3 Millionen Euro und 2025 etwa 29,8 Millionen Euro in den Ausbau der Radwege fließen. Hinzukommen könnten Mittel aus dem geplanten und zunächst fünf Milliarden Euro schweren Sondervermögen für mehr Klimaschutz. Hierzu ist aber noch nichts entschieden.

Regierungschef Kai Wegner (CDU) betonte, dass der Senat alle im Haushalt veranschlagten Gelder für Radwege auch tatsächlich ausgeben wolle. Das sei unter der bis April amtierenden Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) leider nicht geschehen. Zuletzt hatte es in Berlin erheblichen Wirbel um die Ankündigung von Jaraschs Nachfolgerin Manja Schreiner (CDU) gegeben, die Planungen für Radwege und die Sinnhaftigkeit bestimmter Projekte noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.