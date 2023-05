Berliner Senat: Bezirke sollen für Unterbringung von Flüchtlingen belohnt werden

Der Berliner Senat will eine gerechtere Aufteilung unter den Bezirken, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Am Dienstag wurden erste Ideen veröffentlicht.

Der Berliner Senat will zukünftig geflüchtete Menschen gleichmäßiger auf das gesamte Stadtgebiet verteilen. Die Regierung erwägt dabei, gewisse Anreize zu schaffen, damit jeder Bezirk mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte. Bislang gebe es noch keine konkreten Vorschläge, wie diese Anreize aussehen werden, so Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD).

Möglich seien Anreize immaterieller, aber auch finanzieller Art, wie der Tagesspiegel berichtet. Der Senat hat insbesondere die Bezirke im Blick, die bislang einen geringen Anteil an Unterkunftsplätzen stellen. Jeder Bezirk stehe dabei in der Verantwortung, betonte Kiziltepe. Es gehe zudem um eine „bessere, offene Kommunikation“, die sich auch die Bezirke wünschten, heißt es weiter.

Aufnahme von Flüchtlingen: Zwei Berliner Bezirke besonders lobenswert

Gelobt wurde der Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der derzeit zusammen mit Pankow und Lichtenberg die meisten Flüchtlinge unterbringt. Der Bezirk habe in den vergangenen Jahren „Überragendes“ geleistet, sagte Kiziltepe. Daran solle, auch in anderen Bezirken, angeknüpft werden. Dagegen hält sich etwa der Bezirk Steglitz-Zehlendorf bei der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten eher zurück.

Um weitere Kapazitäten zu schaffen und einen möglichen Ersatzstandort für Tegel zu finden, will Berlin laut Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über Immobilien des Bundes in der Hauptstadt reden. Zudem sieht der Regierende Bürgermeister den Bund auch bei weiteren finanziellen Hilfen in der Pflicht, und das nicht erst zum Ende des Jahres.