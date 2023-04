Berliner SPD-Politikerin: So stark setzt die Parteispitze Mitglieder unter Druck

Die SPD-Bezirkspolitikern Hannah Lupper aus Berlin-Kreuzberg hat in einem Interview der Berliner Parteispitze vorgeworfen, bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag Druck auf SPD-Mitglieder an der Parteibasis auszuüben. Bis zum Freitagabend läuft noch die Abstimmung über Koalitionsvertrag mit der CDU. Eine Zustimmung gilt nicht als sicher. Gerade die Jusos lehnen ein Bündnis mit den Christdemokraten ab.

Lupper, die Vorsitzende des Ortsverbands „Kreuzberg 61“ ist, sagte dem Sender n-tv: „Seit Wochen erreichen uns an der Basis täglich E-Mails des Landesvorstandes, in denen die Segnungen der Großen Koalition gepriesen werden. Aber Gegenpositionen kommen darin nicht vor. Gegnerinnen und Gegnern von Schwarz-Rot bleiben faktisch nur die Medien, um sich Gehör zu verschaffen.“

Parteiinternen Kanäle seien für Kritiker verschlossen. „Es laufen zwar die Mitgliederforen, in denen aber auch nur auf Druck der Jusos Gegenpositionen auf dem Podium vertreten sind. Ohne die wären die Kritiker gar nicht zu Wort gekommen.“

Hannah Lupper rät der Berliner SPD, in die Opposition zu gehen

Untere Gremien der Berliner SPD wie Kreisparteitage und Arbeitsgemeinschaften seien dazu angehalten worden, nicht über den Koalitionsvertrag abzustimmen, sagt Hannah Lupper: „Der Landesvorstand verhindert nicht nur Positionierungen, sondern nimmt sich zugleich das Recht heraus, eine Werbekampagne pro Schwarz-Rot zu fahren, wie toll der Koalitionsvertrag ist und dass das alles voll super wird. Die Kritiker aber sollen sich zurückhalten und möglichst schweigen. Das habe ich in der krassen Form noch nicht erlebt in der Berliner SPD. Da laufen Dinge – das geht gar nicht.“ In mehreren Kreisverbänden sei eine Abstimmung zum Koalitionsvertrag verhindert worden, so Lupper.

Die Berliner SPD hat bei der Wiederholungswahl am 12. Februar das schlechteste Ergebnis seit 1990 eingefahren. Angesprochen auf die Frage, was für die Partei jetzt das beste wäre, schlug Hannah Lupper die Opposition vor.