Berliner Gericht: Kaninchen dürfen auf Staatsoper-Bühne bleiben

Die Kaninchen in den Käfigen sollen ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall symbolisieren.

Die Kaninchen in den Käfigen sollen ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall symbolisieren. dpa/Christophe Gateau

Die Tierschutzorganisation Peta ist mit ihrem Versuch, die Kaninchen von der Berliner Staatsoper-Bühne zu verbannen, gescheitert. Wie das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag mitteilte, wurde der Eilantrag abgewiesen.

In den zwei Neuinszenierungen der Opern Walküre und Rheingold an der Staatsoper Berlin sind auch 20 Kaninchen auf der Bühne zu sehen. Sie sollen ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall symbolisieren. Peta hielt dies für einen Verstoß gegen die Tierschutzgesetze.

Amtstierärztin sieht keine Tierquälerei

Die 17. Kammer des Verwaltungsgerichts wies den Eilantrag zurück. Die zuständige Behörde müsse allerdings nach dem Tierschutzgesetz dafür sorgen, dass die Tiere nicht zu einer Filmaufnahme oder Schaustellung herangezogen werden, die ihnen Schmerzen oder Leid zufügt. Peta habe jedoch nicht glaubhaft machen können, dass die Kaninchen durch die Präsenz auf der Staatsoper-Bühne geschädigt werden.

Die Amtstierärztin des Bezirks Mitte hatte sich zuvor ein eigenes Bild verschafft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Präsenz der Tiere auf der Bühne akzeptabel sei. Die Kaninchen seien nur ca. 15 Minuten im Einsatz.

Das Tier-Aufkommen auf der Bühne in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ reicht laut Libretto von Kröte über Waldvogel, Bär, mehrere Rosse bis hin zum Drachen. Für seine Inszenierung an der Berliner Staatsoper Unter den Linden hat Dmitri Tcherniakov mehr als 30 – echte – Meerschweinchen und Kaninchen in die Handlung eingebunden.