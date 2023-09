Berliner Stadtmission bittet Marathon-Läufer um Kleiderspenden

In der Hauptstadt findet am Wochenende der 49. Berlin-Marathon statt. Die Berliner Stadtmission bittet die Läuferinnen und Läufer um ihre Kleidung als Spende für bedürftige Menschen. Ein vierzigköpfiges Team werde deshalb bei dem Lauf diesen Sonntag im Startbereich alle Kleidungsstücke aufsammeln, die von den Sportlerinnen und Sportlern dort zurückgelassen würden, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit. „Das können Jogginghosen, Langarmshirts oder auch Kapuzenjacken und Hoodies sein.“

Zudem könnten die Läuferinnen und Läufer ihre alten, aber noch voll funktionsfähigen Laufschuhe auf der Messe Sports Community Convention im ehemaligen Flughafen Tempelhof spenden, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons ihre Startunterlagen erhalten. Seit dem vergangenen Jahr gehöre es beim Berlin-Marathon ähnlich wie beim New York City Marathon unter den Läuferinnen und Läufern zum guten Ton, die Kleidung für bedürftige Menschen zu spenden, hieß es.

Gesammelt wird den Angaben zufolge für die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission, wo täglich bis zu 180 obdachlose Menschen eingekleidet würden. Deren Regale seien leer, hieß es. Bedürftige müssten oft wieder weggeschickt werden. Zudem würden für obdachlose Menschen vor dem Herbst und Winter dringend Schlafsäcke gebraucht.

Berliner Stadtmission: Wie, wann und wo Spenden abgegeben werden können

Die Berliner Stadtmission weist darauf hin, dass alle Spenden immer in einem guten Zustand sein sollte – „als ob Sie sie Freunden weitergegeben würden“, heißt es auf der Webseite. „Kaputte, zerschlissene oder verdreckte Textilien sind keine Unterstützung. Nur gut erhaltene Kleidung und Schuhe helfen uns weiter.“

Außerhalb des Marathons können Kleidungs- und Sachspenden stets im Zentrum am Hauptbahnhof von Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr, in der Lehrter Straße 68, 10557 Berlin abgegeben werden. Auch im Textilhafen in Prenzlauer Berg können Spenden von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, in der Storkower Straße 139 D, 10407 Berlin abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten und am Wochenende stehen darüber hinaus jederzeit die Sammelcontainer am Parkplatz zur Verfügung.