Berliner Star-Friseur Shan Rahimkhan meldet Insolvenz an

Der bekannte Promi-Friseur Shan Rahimkhan ist Inhaber von mehreren Friseursalons in Berlin. Nun hat er laut einem Bericht allerdings Insolvenz angemeldet, die Salons stehen offenbar vor dem Aus.

Shan Rahimkhan: Salon am Kudamm bereits geschlossen

Wie die B.Z schreibt, ist die Shan GmbH des Star-Friseurs in finanzielle Schieflage geraten. Das Geschäft am Berliner Kurfürstendamm ist demnach schon geschlossen, der Salon am Gendarmenmarkt soll laut dem Bericht folgen.

Erst vor einem Monat eröffnete Rahimkhan eine Niederlassung im noblen Kaufhaus KaDeWe. Zu den Feierlichkeiten waren auch mehrere Prominente geladen. Der Friseur frisierte schon Schauspielerinnen wie Katja Flint und Mariella Ahrens oder Sport-Legenden wie Franziska van Almsick das Haar.

Die Eröffnung von Shan Rahimkhan im KaDeWe lockte zahlreiche bekannte Gesichter an. Auf dem Bild ist der Friseur mit Schauspielerin Mariella Ahrens und Geschäftsmann Patrick Graf von Faber-Castell zu sehen. Eventpress/Golejewski/imago

Insolvenz: Das sind die Gründe

Eine Sprecherin von Rahimkhan erklärte gegenüber der B.Z., dass mehrere Faktoren für die Insolvenz ursächlich seien. „Schuld sind die Corona-Pandemie, die stark gestiegenen Kosten und die spürbare Konsumzurückhaltung“, zitiert die Zeitung sie.