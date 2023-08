Mit bis zu 30 Grad feiert der Sommer in Berlin an diesem Wochenende ein kleines Comeback – und macht so auch den Besuch von Strand- und Freibad wieder attraktiver. Doch dabei gibt es nach den Krawallen im Columbiabad seit einigen Wochen in Berlin mehr zu beachten: In allen Frei- und Strandbädern der Berliner Bäder-Betriebe greift seit einigen Wochen etwa eine Ausweispflicht. Doch die gilt nicht überall.

Ein Strandbad im Berliner Norden, das auch zu den Berliner Bäder-Betrieben gehört, wirbt nun damit, dass an seinem Standort die Identität nicht kontrolliert wird. Auf der Internetseite des Strandbads Lübars steht in dicken roten Lettern: „Keine Online-Buchung nötig – Einfach vorbeikommen“ und schließlich „Bei uns KEINE Ausweispflicht!“.

Strandbad Lübars macht auch eigene Preise

Das Strandbad Lübars gehört zwar zu den Berliner Bäder-Betrieben, wird aber verpachtet. Daher gelten dort eigene Öffnungszeiten und Eintrittspreise, wie die Bäder-Betriebe auf ihrer Internetseite informieren. In Lübars zahlen Badegäste 7 Euro Eintritt (ermäßigt sind es 5 Euro). Auch die Regeln werden vom Pächter, Henry Arzig, gemacht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seit dem 15. Juli gilt eine Ausweispflicht für alle Frei- und Strandbäder der Berliner Bäder-Betriebe. Aus Sicht der Bäderbetriebe soll sie helfen, Hausverbote auszusprechen und zu kontrollieren. Wegen Gewalt, Rangeleien und renitenten Badegästen war es Anfang Juli zu Polizeieinsätzen in mehreren Berliner Freibädern gekommen. Auch Videoüberwachung an einigen Bädern ist nun eine weitere Konsequenz der Vorkommnisse.