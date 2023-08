Im Bezirk Charlottenburg wurden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag fünf Menschen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 27-Jähriger kurz nach 2 Uhr morgens mit einem Auto auf der Tauentzienstraße in Richtung Wittenbergplatz. An einer Kreuzung wollte er in die Nürnberger Straße abbiegen und prallte mit einem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto des Jüngeren in die Nürnberger Straße geschleudert und kam an einem Ampelmast zum Stehen.

Das Auto des Älteren wurde aus dem Kreuzungsbereich geschleudert und stoppte etwa 50 Meter weiter an einer Hausfassade eines Geschäfts, das dadurch beschädigt wurde. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf. Der 23-Jährige klagte über Verletzungen an Kopf, am Rücken, Bein und an der Hand. Die beiden Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Im Auto des älteren Fahrers wurden zwei Mitfahrer verletzt. Ein 24-Jähriger wurde mit Kopf- und Nackenschmerzen in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ein 29-Jähriger hatte Knochenbrüche am Kopf und am Bein und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der 17-jährige Beifahrer des 23-Jährigen hatte Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der Unfallort blieb bis etwa 5.30 Uhr komplett gesperrt. Die Berliner Feuerwehr kam mit mehreren Rettungskräften, darunter auch zwei Notärzten, und versorgte die Verletzten zunächst vor Ort, ehe sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.