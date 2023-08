Im Bezirk Charlottenburg wurden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag vier Menschen verletzt – zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen nach fuhren zwei Autos gegen 2 Uhr morgens auf der Kreuzung Tauentzienstraße und Nürnberger Straße gegeneinander. Dabei schleuderte der eine Fahrer 35 Meter weit über den Gehweg, ehe er in die Hausfassade eines Geschäfts krachte. Das andere Auto landete an einem Ampelmast.

Die Berliner Feuerwehr kam mit mehreren Rettungskräften, darunter auch zwei Notärzten, und versorgte die vier Verletzten, darunter auch zwei Schwerverletzte. Sie wurden im Anschluss teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, wird nun ermittelt.