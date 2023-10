Seit heute: Berliner Verbraucherzentrale berät nun auch im Ostteil der Stadt

Die Berliner Verbraucherzentrale hat am Montag an der Frankfurter Allee 218 in Lichtenberg eine neue Beratungsstelle eröffnet. Neben dem Standort in Tempelhof gibt es damit nun auch wieder eine unabhängige Anlaufstelle für Verbraucher im Ostteil der Stadt.

Angeboten wird eine allgemeine Rechtsberatung zu Fragen von der klassischen Gewährleistung über Themen wie Reise und Telekommunikation bis zu Haustürgeschäften und Onlinehandel. Beratungen zu Energierecht und Energieschulden ergänzen das Angebot am neuen Standort.

„Vor über 25 Jahren hatten wir schon einmal einen Beratungsstandort in Marzahn in der Allee der Kosmonauten“, sagte Dörte Elß, Vorstandsmitglied der Verbraucherzentrale. „Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder in den Ostteil der Stadt zurückkehren können.“

„Was die Verbraucherzentrale an Themenvielfalt in der Beratung bietet, kann kaum eine andere Anlaufstelle in der Stadt leisten“, sagte Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins und Vorsitzende des Verwaltungsrates der Verbraucherzentrale Berlin. „In Zeiten der steigenden Energiepreise und damit verbundenen Kostenbelastungen wird mit der am neuen Standort geplanten Energieschuldenberatung auch ein wesentlicher Beratungsbedarf aufgegriffen.“

Adresse: Verbraucherzentrale Berlin, Frankfurter Allee 218, 10365 Berlin. Öffnungszeiten: Mo 10–18 Uhr, Di, Mi, Do jeweils 10–16 Uhr, freitags geschlossen.