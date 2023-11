Wegen zahlreicher Veranstaltungen und Demonstrationen kommt es am Wochenende in Berlin zu Verkehrseinschränkungen in mehreren Bezirken. Die Berliner Zeitung gibt Ihnen eine Übersicht, worauf Sie im Straßenverkehr am Samstag und Sonntag besonders achten sollten.

Übersicht: Hier kann es Samstag in Berlin zu Staus kommen

Aufgrund eines Fußballspiels im Stadion An der Alten Försterei (Beginn 15.30 Uhr) kommt es im Bereich An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Verkehrseinschränkungen. Zur Anreise bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Ein Fahrzeugkorso fährt in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ab Unter den Linden über Friedrichstraße, Reichstagufer, Dorotheenstraße, Ebertstraße, Potsdamer Straße, Goebenstraße, Yorckstraße, Mehringdamm, Bergmannstraße, Nostitzstraße, Arndtstraße, Helmstraße, Bergmannstraße, Baerwaldstraße, Gneisenaustraße, Südstern, Hasenheide, Hermannplatz, Kottbusser Damm, Skalitzer Straße, Oranienstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden und Dircksenstraße zum Alexanderplatz.

In der Zeit von 14 Uhr bis abends finden im Bereich zwischen Alexanderplatz Brandenburger Tor und Potsdamer Platz mehrere Demonstrationen statt. Verkehrsteilnehmer umfahren den Bereich bitte weiträumig.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unsere #Verkehrsvorschau zum #Wochenende (04.11.-05.11.) ist online. Insbesondere am Samstag kann es aufgrund mehrerer #Demonstrationen zu Verkehrseinschränkungen in #Mitte kommen.

➡️ https://t.co/jGreczHswa



---



Straßenverkehr



Samstag:



Köpenick:

Aufgrund eines Fußballspiels… — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 3, 2023

Übersicht: Hier kann es Sonntag zu Staus kommen

In der Zeit von 8 Uhr bis 24 Uhr ist die Richard-Wagner-Straße für eine Veranstaltung in beiden Richtungen zwischen Bismarckstraße und Zillestraße gesperrt.

Aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20 Uhr) wird im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet.

In der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr kommt es im Bereich Wittenbergplatz, Tauentzienstraße, Kurfürstendamm und Olivaer Platz zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Demonstration.

Im Bereich des Brandenburger Tors findet von 16 Uhr bis 19 Uhr eine Großkundgebung mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmern statt. Schon im Vorfeld ist mit Sperrungen auf der Ebertstraße sowie der Straße des 17. Juni zu rechnen. Den Bereich bitte weiträumig umfahren.

Für den Teltowkanal-Halbmarathon kommt es in der Zeit von 8 Uhr bis 14.30 Uhr im Bereich Teltower Damm/Knesebeckbrücke in Zehlendorf und rund um die Schönower Straße in Teltow zu Straßensperrungen.

Verkehrseinschränkungen am Samstag und Sonntag im Bahnverkehr

Auch im Berliner Nahverkehr kommt es an diesem Wochenende zu Einschränkungen. Wie die VIZ mitteilte, wird am Sonntag in der Zeit von 22 Uhr bis 1.30 Uhr die Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Hermannstraße und Tempelhof nur im 20-Minutentakt fahren. Die S-Bahn ist zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße in beiden Richtungen noch bis Montag unterbrochen.