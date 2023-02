Der vorübergehende Radfahrstreifen in der Zossener Straße wird dauerhaft bleiben. Für den Bau wird der Autoverkehr Einbußen hinnehmen müssen. Das ist geplant.

Berlin: Neuer Radweg in der Zossener Straße, Sperrungen für Autofahrer

In der Zossener Straße soll ein Radweg entstehen.

In der Zossener Straße soll ein Radweg entstehen. Uli Herrmann

Fahrradfahrer können sich über einen neuen Radweg in Berlin-Kreuzberg freuen. Was als vorübergehendes Projekt geplant war, wird sich nun dauerhaft in das Stadtbild einfügen.

Wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Montag mitteilte, entsteht in der Zossener Straße – Zossener Brücke zwischen Blücherstraße und Lindenstraße ein dauerhafter Radweg.

Autofahrer haben das Nachsehen: Sperrungen in Berlin-Kreuzberg

Insgesamt wird die Strecke eine Länge von etwa 240 Metern haben. Nach den Angaben wird mit dem Bau voraussichtlich am 27. Februar 2023 begonnen. Fertig werden wird der Radweg im Herzen Berlins etwa Mitte März. Während des Baus kommt es zu Fahrspureinengungen.

Es wird wohl nur eine Fahrspur neben einem Radfahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen. Teilweise drohen Abbiegeverbote. Der Buslinienverkehr und der Radverkehr werden nicht eingeschränkt. Der zweite Bauabschnitt soll voraussichtlich am 17. März 2023 beginnen und Mitte April enden.