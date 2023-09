Seit fast 30 Jahren bringen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre Kundenzeitschrift Plus heraus. Nun soll das monatlich erscheinende Magazin eingestellt werden. Das bestätigte ein Sprecher der BVG am Montag auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Wir werden ab dem kommenden Jahr auf die gedruckte Ausgabe von ‚Plus‘ verzichten“, teilte der Sprecher des Unternehmens mit. „Mit diesem Schritt zu mehr Nachhaltigkeit sparen wir künftig viel Papier sowie weitere Ressourcen.“

Ein weiterer Grund für die Entscheidung sei die sinkende Nachfrage nach dem Heft. In den vergangenen Jahren sei das Angebot weniger genutzt worden. „Alle Berlinerinnen und Berliner dürfen jedoch gespannt sein, weil wir selbstverständlich bereits an neuen Formaten arbeiten“, teilte ein BVG-Sprecher mit. „Wichtig dabei: Infos zu Fahrplanänderungen für diejenigen, die keine digitalen Angebote nutzen, wird es auch in Zukunft geben.“

BVG-Kundenmagazin Plus erscheint seit 1996

Das 48-seitige Heft ist kostenlos und liegt unter anderem in Bussen, Straßenbahnen und an U-Bahnhöfen aus. Auf der Internetseite der BVG ist jede Ausgabe auch in digitaler Form erhältlich.

Mit einer derzeitigen Auflage von 221.000 Zeitschriften erschien Plus das erste Mal am 1. Juli 1996. In dem Heft gibt es neben Baustellenhinweisen und Fahrstreckenänderungen auch Ausflugs- und Kulturtipps sowie Interviews mit Prominenten.