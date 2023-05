Berliner Verkehrssenatorin: Müssen Autoverkehr eindämmen

Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hält einen Teil des Autoverkehrs in der Hauptstadt für verzichtbar. „Ich sehe schon, dass wir den Autoverkehr eindämmen müssen“, sagte Schreiner dem Tagesspiegel.

Zur Wahrheit gehöre aber, dass Berlin schon jetzt eine Großstadt mit sehr wenigen Autos pro Einwohner sei. „Aber klar, wenn man durch die Straßen fährt, versteht man das Bedürfnis von vielen, den Autoverkehr weiter zu reduzieren. Dem fühle ich mich verpflichtet“, sagte die CDU-Politikerin.

Rot-Schwarz will 10 Milliarden in Klimaschutz investieren

Dabei gehe es ihr vor allem um den Pendelverkehr. „Wir haben Hunderttausende Pendelbewegungen am Tag“, sagte die Verkehrssenatorin. In den Außenbezirken müssten bessere „Park & Ride“-Angebote geschaffen, beim öffentlichen Nahverkehr Lücken geschlossen und der Takt verdichtet werden. Zudem müssten am Stadtrand neue Radwege entstehen. Es sei ihre Aufgabe als Senatorin, „vernünftige Rahmenbedingungen für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen“, so Schreiner.

Die U-Bahnlinie U3 soll bis zum Mexikoplatz, die Linie U7 bis zur Heerstraße und dem Flughafen BER verlängert werden. Auch Pläne für die U8 ins Märkische Viertel, sowie die U2 gebe es.

Zudem wolle die schwarz-rote Koalition zehn Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Die wichtigsten Bereiche seien dabei „Gebäudeeffizienz, Umbau der Energie- und Wärmeversorgung sowie Verkehr“, so Schreiner weiter.

Berlin solle „so schnell wie möglich“ klimaneutral werden. Das Jahr 2040 sei ein Zeitpunkt, den sich die Regierung als Ziel setze. Im März scheiterte der Volksentscheid der Initiative Klimaneustart in Berlin. Die Berliner sollten darüber abstimmen, ob die Hauptstadt bereits bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden soll.