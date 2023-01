Berliner Zoll findet eine Million Euro Bargeld in Kinderzimmer 

Der Berliner Zoll machte einen riesigen Fund: In einem Kinderzimmer wurde Bargeld in Höhe von einer Million Euro entdeckt.

Bei einer Hausdurchsuchung ist der Berliner Zoll in einem Kinderzimmer auf rund eine Million Euro Bargeld gestoßen. Wie das Hauptzollamt in der Hauptstadt am Dienstag mitteilte, wurde das Geld in der vergangenen Woche in einer Sporttasche in einem Kleiderschrank gefunden. Insgesamt waren es 990.000 Euro.

In dem Fall ermittelt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Geschäftsführer. Es geht um den Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.