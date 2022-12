Berliner Zoo ist wieder offen: Worauf Besucher achten müssen Fünf Wochen war der Zoo wegen eines Vogelgrippe-Falls geschlossen. Seit Heiligabend ist er wieder geöffnet. Besucher müssen bestimmte Maßnahmen befolgen. dpa

Der Berliner Zoo hat wieder geöffnet. dpa/Monika Skolimowska

Berlin -Der Berliner Zoo hat an Heiligabend erstmals nach seiner rund fünfwöchigen Schließung wegen eines Vogelgrippefalls seine Pforten wieder geöffnet. Zu diesem Anlass stattete am Samstag auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) den Tieren einen Besuch ab und brachte für die Elefanten einen Weihnachtsbaum mit. Der Besucherandrang blieb indes überschaubar. Besucherinnen und Besucher müssen bestimmte Maßnahmen befolgen. So hat der Zoo zum Beispiel am Eingang spezielle Matten mit Desinfektionsmittel ausgelegt, über die die Gäste gehen oder fahren müssen.