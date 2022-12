Berliner Zoo öffnet nach Vogelgrippe-Fall an Heiligabend Vor fünf Wochen ereilte den Berliner Zoo eine Schreckensnachricht: Ein toter Vogel war mit dem Vogelgrippevirus infiziert. Jetzt öffnet er wieder seine Pforten. dpa

Der Berliner Zoo macht Heiligabend wieder auf. dpa/Monika Skolimowska

Berlin -Nach dem Tod eines mit dem Vogelgrippevirus infizierten Vogels und der damit einhergehenden Schließung vor rund fünf Wochen darf der Berliner Zoo an Heiligabend wieder öffnen. Besucher müssen allerdings bestimmte Maßnahmen befolgen. Nachdem am 18. November ein Vogel positiv auf das H5N1-Virus getestet worden war, blieben alle weiteren Testergebnisse der übrigen 1200 Vögel negativ, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte.