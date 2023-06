Eine Expertenkommission kommt zu dem Ergebnis kommt, dass eine Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen rechtlich doch rechtlich möglich ist. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Volksentscheid der Initative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ doch umgesetzt werden könnte. 59 Prozent der Wähler hatten im September 2021 für den Volksentscheid.

Christoph Meyer, Chef der Berliner FDP, ist sauer über dieses Ergebnis. Im Interview mit der Berliner Zeitung geht er auf Kai Wegner (CDU) los und erklärt, wie er die Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen würden, wenn er Regierender Bürgermeister wäre. Mieter, die sich die Miete nicht leisten können, tun ihm trotzdem leid.

Berliner Zeitung: Die Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen ist laut der Expertenkommission rechtlich zulässig. Wo waren Sie gerade, als Sie von Bericht erfuhren und was haben Sie gedacht?

Christoph Meyer: Ich war bei der Klausurtagung des Landesvorstands der FDP Berlin. Dass die Enteignungs-Kommission zu diesem Ergebnis gekommen ist, überrascht nun wirklich niemanden - wenn man sich anschaut, dass die Experten benannt wurden von SPD, Grünen, Linken und den Initiatoren von „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Das ganze Vorhaben bleibt völlig aberwitzig.

Eine Enteignung – sollte sie rechtlich überhaupt zulässig sein, was ich weiterhin bezweifele – würde keine einzige neue Wohnung schaffen, würde das Land Milliarden kosten, welche es nicht hat und würde nachhaltig dringend benötigte Bauinvestitionen in Berlin abschrecken, denn wer würde noch in Berlin investieren, wenn er Angst haben muss enteignet zu werden?

Wer suggeriert, dass Enteignungen die Lage am Berliner Wohnungsmarkt verbessern würde, belügt die Menschen und spielt mit deren Ängsten.

Glauben Sie, dass es zur Vergesellschaftung kommt?

Kai Wegner muss jetzt mal das Kreuz gerademachen und zeigen, dass die Berliner CDU noch nicht vollkommen im links-sozialistischen Weiter-so angekommen ist. Die Ermöglichung von Enteignungen wären ein Frontalangriff auf unsere Wirtschaftsordnung und ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Dass die CDU im Koalitionsvertrag den Türöffner dafür gespielt hat, ist katastrophal. Heute geht es gegen die „Großkonzerne“, morgen sind es dann die Menschen, die sich als Kleinvermieter eine Altersabsicherung aufgebaut haben. Kai Wegner muss diese toxische Debatte beenden und zwar sofort!

Berlin braucht stattdessen ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm, das den Wohnungsmarkt nachhaltig entlastet und für mehr Auswahl und sinkende Mieten sorgt. Mit Klassenkampf und Spaltung muss endlich Schluss sein.

Kann Berlin sich das leisten?

Nein. Bis 36 Milliarden Euro Steuergelder würde verbrannt und gleichzeitig wird der Wirtschaftsstandort Berlin massiv geschwächt. Die Entschädigungen würde den Schuldenstand der Stadt auf über 100.000.000.000 Euro explodieren lassen. Die Zeit billigen Geldes ist vorbei. Enteignungen würden die folgenden Generationen massiv belasten.

Statt die Zukunftschancen der Hauptstadt zu verzocken und einen Tabubruch weiter voranzutreiben, sollten CDU und SPD jeden verfügbaren Cent in eine Neubau-Offensive stecken.

Und dabei gibt es doch abschreckende Beispiele, siehe Lissabon oder andere Städte.

Sie sprechen hier weitere sozialistische Pseudolösungen wie etwa den sogenannten Mietendeckel an, den auch die FDP durch den Gang zum Verfassungsgericht verhindert hat. Auch dieser Deckel wäre eine Form von Enteignung gewesen. Wenn die Notwendigkeit von Wirtschaftlichkeitsparametern bei der Bereitstellung und Nutzung von Wohnraum nicht mehr gilt, dann endet es wie Lissabon oder auf Kuba – oder Ende der 80er-Jahre in Ostberlin: Die Innenstädte verrotteten. Es wird weder in Neubau, noch Instandhaltung oder Sanierung investiert. Als Akteur soll dies alles dann auch mehr oder weniger vom Staat übernommen werden. Selbst wenn man das theoretisch für möglich und wünschenswert ansähe, ein Blick in die Berliner Verwaltungsrealität zeigt den doppelten Wahnwitz dieses Hirngespinsts. Die Stadt braucht keine Sozialismusfantasien, sondern ein Investitionsklima, das in der stark wachsenden Metropole neue Wohnungen schafft!

Aber was sagen Sie den Menschen, die unter den teuren Mieten leiden, die sich Mieten nicht leisten können?

Die Lage am Berliner Wohnungsmarkt ist hausgemacht und politisch zu verantworten. Berlin könnte sich stabile Mieten und erschwingliches Wohneigentum quasi selbst bauen. Mit einem Dreiklang aus öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und privaten Trägern kann man den Schalter umlegen. Ausweisung von mehr Bauflächen, Aufstockungsoffensive, keine Vorschrifts- und Verbotspolitik, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Bauvorschriften entschlacken. Dazu die Nebenkosten als zweite Miete in den Blick nehmen, statt auch hier möglichst alles als sog. „Daseinsvorsorge“ aus staatlicher Hand regeln zu wollen. Das wären die richtigen Schritte, um die dringend benötigten 20.000 Wohnungen pro Jahr bereitzustellen und den Wohnungsmarkt zu entlasten – so kann Berlin vielen Wohnungsuchenden in allen Preissegmenten ein Zuhause bieten.

Haben Sie manchmal Mitleid mit Mietern, denen Berlin zu teuer ist?

Ja! Die Lage ist wirklich schlimm. Seit 15 Jahren wissen wir, dass diese Stadt wächst. Seit 15 Jahren handeln die Akteure auf Landes- und Bezirksebene von CDU, SPD, Grünen und Linken an den Nöten der Menschen vorbei und verschlimmern die Situation. Als verantwortlicher Entscheidungsträger könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen.