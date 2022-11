Giffey: Wahlpannen haben großen Schaden angerichtet Es war nicht nur eine Panne, es waren gleich viele. Bei den Wahlen im September ging in Berlin so einiges schief. Die Verantwortung dafür liegt nach Meinung der Bürgermeisterin auf vielen Schultern. dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey äußert sich zu der Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichts, wonach die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden müssen. dpa/Paul Zinken

Berlin -Die zahlreichen Pannen bei den Wahlen im September 2021 haben nach den Worten von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey großen Schaden angerichtet. Die Menschen in Berlin dürften erwarten, dass Wahlen reibungslos ablaufen, sagte die SPD-Politikerin in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Verantwortung für die Fehler bei der Organisation der Wahlen liege auf vielen Schultern. „Es sind alle gefragt, es besser zu machen“, sagte Giffey.