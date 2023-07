Schwimmmeister: Ein bisschen Angst schwingt mit

Immer wieder kommt es in Freibädern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In Berlin wird diskutiert, wie die Bäder wieder zu einem sichereren Ort werden können.

Bei manchen Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeistern „schwingt eine Portion Angst mit“, wenn sie ihre Arbeit tun. Darauf hat der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister (BDS) angesichts erneuter Fälle von gewalttätigen Auseinandersetzungen in Freibädern hingewiesen. Man müsse auch in angespannten Lagen unbedingt „Herr der Lage bleiben“ – und den meisten Kolleginnen und Kollegen gelinge das. Es habe auch verstärkt Schulungen gegeben, sagte Peter Harzheim der Deutschen Presse-Agentur. Er halte den Beruf nach wie vor für einen „sicheren Job“.

Das Columbiabad in Berlin-Neukölln war am Sonntag zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Seither ist das Bad wegen hohen Krankenstandes geschlossen. In Hamm gab es einen ähnlichen Vorfall.

„Es gibt gewisse Ausfälle, die eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangen“, schilderte Harzheim vom BDS in Wesseling bei Köln. Unter allen rund 6000 öffentlichen Hallen- und Freibädern gehe es aber an mindestens 95 Prozent der Orte sicher zu. Badbetreiber hätten in den vergangenen Jahren bei Securitypersonal und Ordnungskräften aufgestockt. Bei Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeistern sei der Fachkräftemangel allerdings schon seit einigen Jahren gravierend und werde bald auch mit verkürzten Öffnungszeiten oder tageweisen Schließungen nicht mehr aufzufangen sein.

Schwimmmeister: Auseinandersetzungen haben mit „Männlichkeitsbildern“ zu tun

Nach Einschätzung des Verbandspräsidenten wäre es „nicht verkehrt“, wenn die Polizei in bestimmten Freibädern Präsenz zeige. „Nicht als Dauer-Unterstützung gedacht, sondern nur mal kurz vorbeischauen.“

Harzheim stellte klar: „Schwimmbäder sind Orte des Zusammenkommens, der Freude - und das soll auch so bleiben. Alle sind willkommen, müssen sich aber an die Regeln und Gepflogenheiten halten.“ Aus seiner Sicht spielt bei den Gewaltfällen eine Rolle, dass „verschiedene kulturelle Schichten vertreten sind, darunter viele junge Herren mit Migrationshintergrund.“ Nicht selten hätten Auseinandersetzungen mit „Männlichkeitsbildern“ zu tun. Harzheim sprach von „Machos, die zugewandert sind.“ Der Funke könne bei großer Hitze schon nach kleinen Reibereien überspringen.

Berlin: Künftig personalisierte Tickets in Freibädern

Der Berliner Senat will nach den Gewaltvorfällen nun Maßnahmen einführen. Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger am Donnerstag sagten, sollen personalisierte Tickets eingeführt werden. Jeder muss sich am Eingang ausweisen, auch Kinder, mit dem Schülerausweis. Außerdem soll es Videoüberwachung am Eingang und den Zäunen geben.

Es soll auch noch mal geprüft werden, wie viele Gäste in jedes Bad passen, ohne das es übervoll wird und der Einlass auf diese Zahl beschränkt werden.

Jendro: „Polizisten sind keine Bademeister“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erteilte Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Freibädern zum wiederholten Mal eine Absage. „Wir können definitiv nicht noch Hundertschaften in Freibäder stellen“, sagte Berlins GdP-Sprecher Benjamin Jendro im RBB-Inforadio. Zum einen sei das eine Frage des Personals, denn die Polizei habe zahlreiche andere Aufgaben. „Wir kriegen das personell nicht gestemmt“, so Jendro und fügte wie Wegner hinzu: „Polizisten sind auch keine Bademeister.“

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen am vergangenen Wochenende im Columbiabad in Neukölln hatten Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz oder Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mehr Polizeipräsenz in Bädern gefordert. Diese Forderung werde jedes Jahr vorgetragen, so Jendro dazu. Manchen Politikern fehle hier „wohl die Expertise“.

Natürlich könne die Polizei mal eine mobile Wache vor ein Freibad stellen. „Aber Polizei wird nicht dauerhaft Freibäder bestreifen können.“ Hier seien in erster Linie die Bezirke und die Bäderbetriebe in der Pflicht. Jendro schlug vor, professionelle Sicherheitsdienste einzusetzen, Taschenkontrollen vorzunehmen und die Besucherzahl zu begrenzen, etwa durch Onlinebuchung von Zeitfenstern.