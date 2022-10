Berlins Sozialsenatorin: Keine Turnhallen für Geflüchtete „Wir schauen uns alles Mögliche an, aber Turnhallen ausdrücklich nicht“, sagt Katja Kipping. Mittes neue Bürgermeisterin sieht das etwas anders. dpa

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen kommen am Berliner Hauptbahnhof an. dpa/Fabian Sommer

Berlin -Turnhallen sind zur Unterbringung von Flüchtlingen nach Einschätzung von Sozialsenatorin Katja Kipping weiterhin keine Option. „Im Senat sind wir uns ganz klar“, sagte die Linke-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nicht die Frage, ob Turnhallen geöffnet werden sollten, sondern was getan werden müsse, um das zu verhindern. „Das ist die ganz klare Ziellinie“, sagte Kipping. „Wir schauen uns alles Mögliche an, aber Turnhallen ausdrücklich nicht. Daran hat sich nichts geändert.“