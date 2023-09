Mit dem Sozialticket Berlin-Ticket S können einkommensschwächere Menschen in Berlin und Brandenburg vergünstigt mit Bus und Bahn fahren. In den vergangenen Monaten war das Sozialticket nicht nur in Kombination mit einer VBB-Kundenkarte gültig, sondern auch mit einem aktuellen berlinpass oder einem aktuellen Leistungsbescheid. Diese Übergangsregelung endet nun zum 30. September, wie die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales am Freitag mitteilte. „Ab dem 1. Oktober 2023 gilt das Berlin-Ticket S nur noch in Kombination mit der VBB-Kundenkarte Berlin S.“

Die Übergangsregelung sei eingeführt worden, damit Anspruchsberechtigte das kostengünstige Berlin-Ticket S nutzen konnten, bis das Verfahren umgestellt wurde. „Verzögerungen gab es bei der Bereitstellung des Berechtigungsnachweises für das Berlin-Ticket S durch die zuständigen Leistungsstellen sowie bei der Zustellung beantragter VBB-Kundenkarten“, hieß es von der Senatsverwaltung. Mittlerweile sei geklärt, wie das Sozialticket in Zukunft genutzt wird. Daher werde die Übergangsregelung nicht weiter verlängert.

Sozialticket Berlin-Ticket S: So kann die VBB-Kundenkarte beantragt werden

Wer anspruchsberechtigt ist, aber noch keinen Berechtigungsnachweis für die VBB-Kundenkarte besitzt, muss jetzt den Nachweis bei seiner zuständigen Leistungsstelle anfordern. Anspruchsberechtigte, die bereits einen Berechtigungsnachweis haben, aber noch keine VBB-Kundenkarte, sollten diese schnellstmöglich beantragen, teilte der Senat mit. „Am schnellsten und einfachsten erfolgt dies online unter www.vbb-kundenkarte-berlin-s.de.“

Zeitnah soll zudem eine Telefonhotline eingerichtet werden. Anspruchsberechtigte können dort nach der Beantragung den aktuellen Bearbeitungsstand zu ihrer VBB-Kundenkarte Berlin S erfragen.