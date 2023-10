Mehr als 100 Polizisten haben am Donnerstagmorgen in mehreren Berliner Bezirken eine Drogenrazzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführt. An acht Wohnanschriften und einer Geschäftsanschrift waren die Polizisten mit Rauschmittelspürhunden und zahlreichen Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei in Neukölln, Lichtenberg und Charlottenburg-Wilmersdorf im Einsatz. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Insgesamt werde gegen elf Tatverdächtige im Alter von 21 bis 25 Jahren ermittelt, „die im Verdacht stehen, seit Oktober 2022 gemeinschaftlich und gewerbsmäßig mit Kokain gehandelt zu haben“, so die Polizei. Die Beschuldigten sollen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge sogenannte „Kokstaxis“ im Berliner Stadtgebiet betrieben haben.

Berliner Polizei beschlagnahmt Drogen, Waffen und Bargeld

Die Polizei beschlagnahmte am Donnerstag neben zwei Bunkerfahrzeugen für Betäubungsmittel auch Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Außerdem wurden zahlreiche Drogen sichergestellt, etwa fünf Kilogramm Haschisch, 25 Mikroreagenzgefäße mit vermutlich Kokain sowie mehrere Tüten Marihuana. Auch eine hochwertige Uhr, sowie mehrere Waffen, unter anderem ein Luftdruckgewehr, wurden beschlagnahmt.

Im weiteren Verlauf stellte die Polizei noch digitale Speicher von 15 Mobiltelefonen sowie zwei GPS-Tracker sicher. Diese Tracker sollen den Behörden dabei helfen, weitere Informationen über Arbeitsabläufe innerhalb der Gruppierung zu erlangen. Von allen Tatverdächtigen wurden Donnerstag die Personalien aufegnommen. Die Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.