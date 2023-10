Nikolassee: Kind bei Unfall von Motorrad erfasst und schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Berlin-Nikolassee bei einem Unfall am Sonntag verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bog ein 37-jähriger Mann gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad von der Potsdamer Chaussee rechts in die Lissabonallee ab. Das zwölfjährige Mädchen soll zu dieser Zeit plötzlich die Lissabonallee bei Rot betreten haben. Der 37-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin verletzten sich an den Beinen und wollen sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei Berlin übernommen.