Welche Qualifikationen sind auf dem Arbeitsmarkt in Berlin besonders gefragt? Die Bertelsmann Stiftung hat nach einer Auswertung von Online-Stellenanzeigen eine Liste mit den Top-Jobs der Hauptstadt erstellt. In Berlin wurden 2022 besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Werbung und Marketing gesucht. Die Stellenangebote für diese Branche stehen auf Platz 1 der Auswertung der Online-Stellenanzeigen, die die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag in Gütersloh vorstellte. Insgesamt wurden 26.741 Online-Stellenanzeigen im vergangenen Jahr in dieser Berufssparte registriert.

An zweiter Stelle stehen demnach Anzeigen im Bereich der Aufsicht und Unternehmensstrategie (20.615), dicht gefolgt von den Sparten Büro- und Sekretariatsfachkräfte (19.081), Medieninformatik (19.058) und Vertrieb (19.036).

Vor allem in Ballungsräumen und den größeren Städten sind bundesweit aber Büro- und Sekretariatsfachkräfte am häufigsten nachgefragt. Demnach gab es im Jahr 2022 mit 254.499 die meisten Stellenanzeigen mit diesem Profil. Knapp dahinter liegen die Anzeigen für Helferinnen und Helfer in der Logistik mit 253.487, wie die Auswertung ergab. Die Studie lag der dpa vorab vor.

Studie der Bertelsmann-Stiftung: Diese Berufe verlieren im Ranking

Die drei Berufe mit den größten Verlusten zwischen 2019 und 2022 sind Facharbeiter in der Mechatronik (76 Plätze im Ranking verloren), Werkzeugtechniker (minus 54) und Bankkaufleute (minus 43). Im ersten Halbjahr 2023 zeigte hier der Trend allerdings wieder leicht nach oben.

Die größten Aufsteiger unter den meistgesuchten Arbeitnehmern kommen aus dem Gesundheitsbereich. Auf den Plätzen 1 bis 4 beim Blick auf die Sprünge im Ranking liegen die Fachärzte aus der Inneren Medizin, der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Für die Studie haben die Autorinnen und Autoren der Studie rund 45 Millionen Stellenanzeigen für 1210 Berufe aus den Jahren 2019 bis Juni 2023 ausgewertet.