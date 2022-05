Sonderausstellung in Berlin

Berühmter Moskau-Flug: Mathias Rusts Cessna ist umgezogen

Vor 35 Jahren landete Mathias Rust mit einer Cessna am Roten Platz in Moskau – damals eine Weltsensation. Nun ist die Maschine in einer neuen Ausstellung zu sehen.

