Berühmtester Arbeitsloser: Leiche von Arno Dübel offenbar verschwunden

Nach dem Tod von Deutschlands berühmtestem Arbeitslosen Arno Dübel ist dessen Leiche offenbar nicht auffindbar. Dübel starb vor einigen Tagen im Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf im Alter von 67 Jahren. Wie die Bild-Zeitung berichtet, weiß niemand so genau, wo jetzt seine sterblichen Überreste sind.

Der Verstorbene wurde in keinem der beiden Hamburger Krematorien verbrannt. Das bestätigt die zentrale Verwaltung der Hamburger Friedhöfe der Bild-Zeitung. Ob sich Dübels Leiche noch im Uni-Klinikum in Eppendorf befindet, bestätigt das Krankenhaus nicht.

Ist Arno Dübel bereits beerdigt worden? Und wie lautet die Todesursache?

Dass Arno Dübel bereits beerdigt wurde, wie ein Angehöriger behaupten soll, ist seitens der Friedhofsverwaltung unbestätigt.

Arno Dübel, geboren am 13. Januar 1956 in Bornum, war eine umstrittene Persönlichkeit. Er wurde bekannt durch seine 46-jährige Lebenszeit ohne Erwerbstätigkeit und somit als der am längsten auf Kosten des Staates lebende deutsche Bundesbürger. Zuletzt wohnte er in einem Altenheim in Hamburg-Rahlstedt.