Beschädigte Gasleitung in Köpenick - Sperrung aufgehoben

Berlin -Ein Bagger hat bei Bauarbeiten an einer Brücke im Ortsteil Baumschulenweg in Treptow-Köpenick eine Gashochdruckleitung beschädigt. Das teilte ein Sprecher der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwochnachmittag mit. Wegen des ausströmenden Gases sei zunächst ein Sperrkreis eingerichtet worden, zudem wurde die Köpenicker Landstraße Ecke Markgrafenbrücke voll gesperrt. Eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden.

Kurz vor 21 Uhr sei der Einsatz am Mittwoch beendet worden, sagte die Berliner Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf Nachfrage. Die Sperrung wurde demnach aufgehoben, es trete kein Gas mehr aus. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg vor Ort, um den Schaden zu begutachten und zu beseitigen.