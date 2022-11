Beschädigungen an Synagoge: Polizei ermittelt Die Polizei hat nach den Beschädigungen an einer Synagoge in Berlin-Schöneberg einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 33-Jährige äußerte sich bisher nicht zum ... dpa

Berlin -Die Polizei hat nach den Beschädigungen an einer Synagoge in Berlin-Schöneberg einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 33-Jährige äußerte sich bisher nicht zum Tatvorwurf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Eine politische Motivation sei derzeit nicht zu erkennen. Der Mann sei zuvor „nur wegen Delikten aus dem Bereich der Klein- und Betäubungsmittelkriminalität aufgefallen“. „Er konnte nach den polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen“, teilte die Polizei mit.