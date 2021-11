Berlin - Zahlreiche Beschäftigte an Kitas und Schulen in Berlin haben am Donnerstagmorgen einen ganztägigen Warnstreik begonnen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Für den Vormittag war eine Demonstration angekündigt, die am Hansaplatz in Berlin-Mitte starten soll. Man gehe davon aus, den Platz mit Streik-Teilnehmern füllen zu können, sagte GEW-Chef Tom Erdmann am Morgen. Ziel ist das Brandenburger Tor. Dort ist gegen elf Uhr eine Kundgebung geplant.

Bereits seit 8. Oktober verhandeln die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Sie fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes Berlin fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Außerdem sollen Auszubildende und Praktikanten monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die TdL wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden.

Nach Angaben der Berliner GEW sind am Donnerstag alle Tarifbeschäftigten in den Kita-Eigenbetrieben, an den staatlichen Schulen des Landes Berlin sowie an den Hochschulen zum Warnstreik aufgefordert, außerdem etwa die Sozialarbeiter in den Jugendämtern.

Berliner FDP-Politiker sieht Schuld bei den Sozialdemokraten

Der bildungspolitische Sprecher der Berliner FDP-Fraktion Paul Fresdorf sieht die SPD in der Verantwortung: „Nach 25 Jahren sozialdemokratischer Bildungspolitik in Berlin bröckelt das Niveau immer weiter. Egal, ob in den Kitas oder in den Schulen der Hauptstadt, es ist und bleibt katastrophal.“ Zum Schullalltag gehörten kaputte Gebäudedecken, übermäßig viel Unterrichtsausfall und verschmutzte Toiletten. Dadurch sei der Lehrerberuf so unattraktiv geworden, dass er mittlerweile in Berlin ein Mangelberuf sei: „Bis heute fehlen der Stadt rund 1000 Lehrer“, so Fresdorf.

Nicht viel anders sei die Situation bei den Erziehern: „Bezahlung miserabel, kaum Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vor- und Nachbereitungszeiten zu kurz“, meint der FDP-Politiker. Dass dies zu Unmut führe, sei nur menschlich und verständlich. Fresdorf appelliert an den Berliner Senat: Wenn dieser nicht unverzüglich gegensteuere, dann werde „Berlin im nationalen Bildungsvergleich die letzten Plätze lange nicht verlassen können.“ Schließlich gehe es um die Zukunft unserer Kinder.