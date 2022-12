Bescherung bei den Affen in der Wilhelma Menschenaffen mögen Überraschungen. Im Stuttgarter Zoo haben sie verschnürte Pakete bekommen. Was da wohl dringewesen ist? dpa

Stuttgart -Die Bonobos in der Stuttgarter Wilhelma sind zu Weihnachten reich beschenkt worden: Neugierig nahmen sie am Montag die Pakete mit den kleinen Überraschungen von den Tierpflegern entgegen, bevor sie die Packungen aufrissen und den Inhalt genossen. „Menschenaffen sind sehr neugierig und mögen Überraschungen“, sagte eine Sprecherin des einzigen Zoologisch-Botanischen Gartens in Deutschland. „Deshalb freuen sie sich über Geschenke genauso wie wir.“