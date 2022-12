Bescherung für Tiere im Wildpark, in Krise fehlen Spenden Bescherung unterm Weihnachtsbaum ist hierzulande traditionell am 24. Dezember - im Wildpark Schorfheide (Barnim) werden Wollschwein, Wolf und Co. bereits an ... dpa

Schorfheide -Bescherung unterm Weihnachtsbaum ist hierzulande traditionell am 24. Dezember - im Wildpark Schorfheide (Barnim) werden Wollschwein, Wolf und Co. bereits an diesem Sonntag (14.00 Uhr) beschenkt. „Jede Tierart bekommt einen eigenen Weihnachtsbaum, der artgerecht geschmückt ist“, berichtete Imke Heyter am Samstag. Äpfel, Kastanien, Heu und Möhren werden an die Zweige gehängt, Fleisch fressende Tiere wie etwa der Wolf kämen aber auch nicht zu kurz, versicherte sie. „Manche Tiere fressen auch die ganzen Bäume, eine wahre Freude.“ Verteilt werden die Gaben von einem Weihnachtsmann, Besuchende des Wildparks können ihn beim Schenken begleiten. Die Tier-Bescherung am zweiten Advent hatte der Wildpark laut Heyter als Gegenentwurf zum Konsum auf den Weihnachtsmärkten ins Leben gerufen.