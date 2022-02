Bund und Länder planen in einem Drei-Stufen- Plan weitreichende Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens bis zum 20 März. Dies geht aus einer Beschlussvorschlag hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. Basisschutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nase-Maske sollen aber bestehen bleiben. Die Bundesländer sollen zudem weiterhin eigenmächtig über Maßnahmen entscheiden dürfen.

Wörtlich heißt es in der Beschlussvorschlag: „In den Bereichen, die keine oder nur geringe überregionale Auswirkungen haben, werden die Länder angesichts des unterschiedlichen Infektionsgeschehen und der Impfquoten sowie der Belastungen des Gesundheitssystems eigenverantwortlich über Öffnungsschritte entscheiden. Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden. Danach sollen Basisschutzmaßnahmen wie insbesondere das Tragen medizinische Masken greifen. Die nachfolgende Systematik basiert auf der gegenwärtigen Lageeinschätzung und Prognose. Vor jedem Schritt bleibt in beide Richtungen zu prüfen, ob die geplanten Maßnahmen lageangemessen sind.“

Im ersten Schritt wird die Personenobergrenze für private Treffen von zehn auf 20 hochgesetzt. Die 2G Regel im Einzelhandel entfällt.

Im zweiten Schritt sollen ab dem 4. März Clubs und Diskotheken mit der 2G plus Regel öffnen. In der Gastronomie und im Tourismus soll 3G gelten. Die Personenobergrenze für Großveranstaltungen wird hochgesetzt.

In einem dritten und letzten Schritt sollen ab dem 20. März 2022 alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen. In der Beschlussvorschlag heißt: „Auch die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Homeoffice-Regelungen entfallen. Arbeitgeber können aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen und diese im Interesse des betrieblichen Infektionsschutzes liegt (z. B. bei Tätigkeit in Großraumbüros).“