Beschwerden bei Kindern in Grundschule lösen Großeinsatz aus

Oranienburg/Neuruppin -Ein Spray hat am Mittwoch Beschwerden bei Kindern einer Grundschule in Oranienburg (Oberhavel) verursacht und einen Großeinsatz von Rettungskräften und Feuerwehr ausgelöst. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Es sei jedoch augenscheinlich niemand ernsthaft verletzt worden. 20 Jungen und Mädchen hatten am Mittag über Halskratzen geklagt und sich über beißenden Geruch beschwert. Die Rettungskräfte konnten jedoch keine Giftstoffe feststellen. Es wird davon ausgegangen, dass jemand mit Tierabwehrspray hantiert hat. Die Kriminalpolizei ermittelt.