Bespuckt, geschlagen, angezündet: Mädchen quälen 13-Jährige stundenlang

Eine Gruppe von Mädchen demütigte die 13-Jährige in Heide offenbar über Stunden und filmte dabei ihre Taten. Erst ein Passant kann die Situation auflösen.

Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren haben in Heide im Kreis Dithmarschen ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt. Darüber berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Die Taten seien per Smartphone gefilmt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Demnach wurde dem Mädchen unter anderem auf die Nase geschlagen und Zigarettenasche sowie Cola über den Kopf gegossen. Dem Bericht zufolge zeigt das Video, dass, als das Mädchen aufstehen will, eine der Angreiferinnen brüllt: „Bleib sitzen, während du mich anflehst. Ich lass dich nicht so einfach gehen“. Nach Angaben der Mutter seien zudem Zigaretten auf ihrer Wange ausgedrückt und ihre Haare angezündet worden.

Mädchen in Heide gedemütigt: Zeuge schreitet ein

Ein Passant beendete dem Bericht nach die Tortur des Mädchens. „Wir sind ihm sehr dankbar“, sagte die Mutter der Zeitung. Ihre Tochter sei noch immer in einer Tagesklinik.

Direkt nach dem Vorfall vom 21. Februar sei es zur Anzeige gekommen, die Polizei ermittle seither. Zu der Frage, ob die Mädchen vorher schon einmal auffällig geworden seien, äußerte sich die Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen nicht.