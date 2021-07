Berlin - Für Menschen im Berliner Osten wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) spätestens 2022 einen neuen Fahrdienst einführen. Das Angebot soll auf einem Gebiet von mindestens 41 Quadratkilometern zwischen dem Ostkreuz und dem östlichen Berliner Stadtrand eingeführt werden, wie der Tagesspiegel am Freitagmorgen berichtet. Eingeschlossen sind demnach Teile der Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und der nördliche Rand Treptow-Köpenicks. Im Norden endet das Betriebsgebiet an der Trasse der S-Bahnlinie S5, im Süden mit der Strecke der S3

Das Prinzip ähnelt dem Berlkönig. Fahrgäste können den Rufbus per App oder Anruf bestellen und dann mit Fremden gemeinsam fahren. Besonders günstig ist es, sich mit dem Fahrdienst zur S-Bahn bringen zu lassen. 1,50 Euro kostet die Fahrt zur nächsten Station, zusätzlich zu einem vorhandenen Ticket für den Tarifbereich B. Für jeden weiteren Mitfahrer wird ein Aufpreis von 50 Cent verlangt.

Pilotphase bis 2025 geplant

In den Gebieten, die besonders schlecht an den Nahverkehr angebunden sind, soll der Aufschlag komplett entfallen. So will die BVG die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver machen. Auch Direktverbindungen im Betriebsgebiet sind geplant. Dabei können Fahrgäste ihre Fahrt zu einer bestimmten virtuellen Haltstelle buchen, die alle 200 bis 300 Meter im Gebiet verteilt sind. 16 Stunden am Tag werde der Bus operieren.

Die Pilotphase mit 24 bis 26 Bussen soll demnach bis 2025 dauern. Der Senat bezuschusst das Projekt mit insgesamt drei Millionen Euro.